Vidéo : moment de complicité entre Cheikhouna, Jojo et Soumboulou

GALSEN221 – C’est l’un des secrets de la réussite rencontrée par la série « Wiri Wiri » : la complicité qui existe entre les différents acteurs. Ils se connaissent depuis des années et se fréquentent en dehors des plateaux de tournage. Assez pour solidifier leurs liens et les mettre dans d’excellentes conditions une fois les caméras en marche. Comme preuve de cette grande complicité qui les unit, ce moment de délire entre Jojo, Soumboulou et Cheikhouna dont la femme était au restaurant la semaine dernière en compagnie de l’actrice principale du téléfilm.

