GALSEN221 – Il s’agit très certainement des deux révélations les plus en vue de l’émission « Sen P’tit Gallé ». Nous parlons bien entendu de Mame Diarra et Aïcha Koné. Les deux promesses de la musique sénégalaise sont, en dehors du cadre professionnel, très proches. Nous pouvons le constater à travers cette vidéo dans laquelle on peut les voir très complices.

