GALSEN221 – Fama Thioune est en pleine forme comme on peut le voir sur ces clichés. L’animatrice, toujours aussi belle, profite du bon temps pour se prélasser au parc et se recharger les batteries. Le sourire aux lèvres et la mine radieuse, l’ancienne de la Sen Tv est tout simplement radieuse.

