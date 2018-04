GALSEN221 – Waly Ballago Seck se dirige tout droit vers son grand spectacle qui se tiendra le 28 avril prochain au Cices. Alors qu’il est actuellement en studio où il « cuisine » de nouveaux sons, le prince des « Faramareen » prend le temps de souffler et de se défouler comme on peut le voir dans cette vidéo. Et, il n’est pas le seul puisque ses amis également se lâchent.

Galsen221.com