GALSEN221 – Ndèye Astou Sall annonçait il y a quelques jours son anniversaire. Hier, jeudi 1er février, c’était son jour. Un jour marqué par une belle fête partagée avec ses amis et proches. Parmi les hôtes, on peut compter Pod, Momo ou encore Eva ; tous acteurs dans la série « Pod et Marichou » qu’on ne présente plus. Toujours aussi belle, c’est avec une grande émotion que la Miss Sénégal 2016 a soufflé cette nouvelle bougie.

