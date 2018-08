GALSEN221 – L’annonce du mariage entre Viviane Chidid et Moustapha Dieng avait créé une véritable polémique. D’autant plus que l’ex-mari de la diva, Bouba Ndour, devait se marier le lendemain. Accroché lors de la rencontre d’exhibition entre rappeurs et mbalakhmen, l’ancien membre du groupe Da Brains a réagi à toutes les réactions qui ont accompagné son union avec la reine du Djolof Band. Il a également donné les raisons pour lesquelles il a décidé de partager sa vie avec elle.