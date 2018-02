GALSEN221 – Moustapha Guèye et Pape Maël Diop ont fumé le calumet de la paix grâce au lutteur Forza. L’ancien champion de lutte et le directeur des Aéroports du Sénégal (Ads) se sont retrouvés lors de la présentation du drapeau à ce dernier par Forza. Moustapha Guèye s’est rendu au domicile de monsieur Diop et s’est fendu d’un discours élogieux à son encontre.

