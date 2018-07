GALSEN221 – Ibou Touré est un homme heureux et il ne manque pas d’inspiration pour faire passer cette bonne humeur. Pourtant de nature très discrète, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a dévoilé une nouvelle facette de sa personnalité en se lâchant complétement et en participant au « Nama ray challenge ». Le mari de l’ancien mannequin Adja Diallo est en réalité un excellent danseur comme on peut le voir sur ces images.

Galsen221.com