GALSEN221 – Ndiolé Tall est de retour au-devant de la scène après le succès rencontré par son single « Choco Vanille » sur lequel elle est en collaboration avec Waly Seck. Dans cette vidéo filmée en Suède lors du baptême de la fille de Maguette Thioye et Cheikh Omar Ndiaye, informe nos confrères de Senepeople, on peut voir l’artiste assurer le spectacle en compagnie des homosexuels Pape Mbaye et Amzozo qui ne sont plus à présenter au Sénégal.

