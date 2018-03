Vidéo – Nfu (Maabo) : « l’origine des lunettes que je n’enlève jamais »

GALSEN221 – Membre du groupe Maabo qu’il partage avec son épouse Mya, Nfu s’est fait remarquer par le fait qu’il n’enlève jamais ses lunettes. Et, celui qui se fait également appeler « No face » est souvent interpellé sur ce fait, tout en faisant face aux demandes des fans qui veulent le voir ôter ce qui lui sert à cacher ses yeux. Dans cet entretien, il revient sur les raisons qui l’ont poussé à porter des lunettes et soutient qu’il les enlèvera le jour où il le souhaitera et non pas avant.

