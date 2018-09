GALSEN221 – Il n’aura pas fallu longtemps avant que la mayonnaise ne prenne. La chanson « Ni la », fruit de la collaboration entre Wally Seck et Akhlou Brick Paradise, a très rapidement rencontré un franc succès auprès des fans et comme cela se fait avec les tubes au Sénégal, un challenge à très rapidement vu le jour. Doudou et Ngor de la série “Adja” ont tenu à y participer à leur manière en y ajoutant une bonne dose d’humour.