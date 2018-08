GALSEN221 – Niang « Kharagne » n’a vraiment pas de temps à perdre. Lorsqu’il n’est pas en train d’utiliser son compte sur l’application Snapchat pour se remplir les poches grâce aux nombreuses sollicitations dont il fait l’objet, le fidèle ami de Wally Seck prend du bon temps et se prélasse. Si on sait qu’il était en compagnie de El Hadji Ousseynou Diouf à un moment donné, on ignorait que Mister « From Faramareen Music » a été en très bonne compagnie aux côtés d’une charmante brésilienne.