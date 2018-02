Niang Kharagn Lo n’est plus à présenter. Connu pour ses frasques sur snapchat, l’ami de Waly Seck s’est dévoilé sur Senego au micro de Bour Guewel. Il est revenu sur ses relations avec les célébrités de ce pays et sur les attaques dotnt il fait l’objet de la part de ses détracteurs qui le considèrent comme un opportuniste de première classe. « J’ai un support de communication qui a 35.000 vues et Waly Seck a besoin de visibilité ».