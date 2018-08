Vidéo – Nicolas, animateur : « sama diabar dou nit »

GALSEN221 – Animateur à la Dtv, Nicolas a accordé un large entretien à nos confrères de Pikini. A travers cet extrait, il parle de sa vie de tous les jours, mais aussi et surtout de son épouse et de ses deux enfants. Une épouse à qui il rend par ailleurs un vibrant hommage. Pour autant, il n’écarte pas l’idée d’épouser une deuxième femme même si, entre les lignes, on peut aisément comprendre que cela ne fait pas (encore) partie de ses plans. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que Nicolas est un homme amoureux et heureux. Machallah.