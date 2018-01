GALSEN221 – Baye Mbaye et Makhpro ont décidé de voir les choses en grand pour la nouvelle année. A preuve, le teaser de leur nouvelle vidéo, qui trahit un grand professionnalisme. Et, la qualité des images, qui change de celle des téléphones portables utilisés à leurs débuts. Les deux Youtubeurs, artistes comédiens, se préparent à offrir de la matière aux internautes et ils comptent bien se montrer à la hauteur des attentes.

Galsen221.com