Né en 1955 à Dakar, il est issu d’une famille de griots (musiciens traditionnels). Son arrière-grand-père était chanteur à la cour de Lat Dior, célèbre damel (roi) du Cayor et résistant notoire à la colonisation française. Il participe donc naturellement dès l’enfance aux cérémonies et aux fêtes traditionnelles comme chanteur et percussionniste. Puis, il devient membre groupe dakarois ‘Star Band’. Étant percussionniste, il intègre le grand orchestre ‘Orchestra Baobab’.