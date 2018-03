Du dos de sa mère, un enfant a failli être enlevé. Les enlèvements d’enfants deviennent de plus en plus fréquents au Sénégal et particulièrement à Touba, où une énième tentative du genre vient d’être signalée. L’Etat du Sénégal doit vite sortir les gros moyens pour enfin stopper ce fléau.