GALSEN221 – Mbaye Diagne est un “bon viveur” et il adore partager sa vie avec ses fans. Hier, jour de Saint-Valentin, il n’a pas dérogé à la règle. Habillé en rouge et noir, le footballeur était d’humeur romantique et en pleine forme comme en atteste cette vidéo dans laquelle il savoure quelques chansons d’amour avant de se mettre au “Noy moyto sa none challenge”.

Galsen221.com