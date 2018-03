GALSEN221 – Ouzin Keita est depuis quelques heures la risée du web. S’il est habitué à l’être, cette fois il est au cœur des railleries pour un tout autre débat. En effet, au cours d’un entretien paru aujourd’hui, on peut voir l’artiste (chanteur ou comédien) avec un corps aux traces qui laissent penser l’usage de produits éclaircissants. Les internautes ont très vite fait la remarque et il n’en fallait pas plus pour qu’il soit pointé du doigt.

Galsen221.com