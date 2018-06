GALSEN221 – Pa Nice et Wadioubakh, au cours de leur émission « Radio kagn kang » de ce mercredi 27 juin, s’en sont pris au portier de l’équipe nationale du Sénégal Khadim Ndiaye, après son erreur fatale lors du match nul des « Lions » dimanche dernier contre le Japon. Les deux humoristes ont longuement raillé l’ancien portier de la Linguère de Saint-Louis, avant de prendre pour cible Selbé Ndom et de tourner en dérision la brouille entre Moustapha Cissé et Farba Ngom.

