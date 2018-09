GALSEN221 – Pape Diouf n’est plus qu’à quelques jours de son grand spectacle qui est prévu à Bercy, dans la mythique salle parisienne. Dans ce sens, il est actuellement en pleine promotion et continue de faire le tour des radios et des plateaux de télé. Invité sur Nostalgie, l’interprète de « Sadio » a calmé les choses au moment de parler de Wally Seck en donnant son avis sur le show de ce dernier à l’Arena de Genève, considéré comme un fiasco pour beaucoup. Egalement, Pape Diouf est revenu sur la venue du « Faramareen » dans la capitale française pour les besoins de son spectacle.