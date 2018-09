GALSEN221 – Les relations actuelles entre Pape Diouf et Ndiolé Tall sont au cœur de nombreuses rumeurs du fait du rapprochement de cette dernière avec le clan des « Faramareen » et plus particulièrement Wally Seck. Interrogé à ce sujet par nos confrères de Pikini, l’interprète de « Sadio » a une nouvelle fois montré patte blanche. Il revient également sur la manière dont ils ont débuté leur collaboration et le fait que Ndiolé aille voir du côté de la concurrence.