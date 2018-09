Après sept années sans sortie de disque, Pape Ndiaye Thiopet sera de nouveau dans les bacs. Le danseur-chanteur promet un album de 60 titres à la croisée de plusieurs genres musicaux : mbalax, coupé-décalé, reggae et même de la tekno. Son ambition : conquérir le Grand Théâtre et plus tard la grande salle de Bercy à Paris.