iGFM – (Dakar) « Papino » n’aime pas que certaines personnes traitent les stylistes d’homosexuels et les mannequins de prostituées. Et il a tenu à le dire, de la manière la plus claire possible, dans cet entretien accordé à une équipe d’igfm

En tout cas, il tient à dire qu’il est un homme, un vrai homme. «Goor yalla pire laa», un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba »,tonne-t-il.