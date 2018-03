GALSEN221 – Patin décide de recruter une secrétaire et commence par embobiner la fille en question avec des histoires à dormir debout. Par ailleurs, il lui fait savoir que Pod est son employé et qu’il l’a nommé ministre de la Femme. Entre les caméras invisibles, les caméras qui volent et Shakira ou Beyonce qui veulent le poste de secrétaire, la fille aura eu la totale. Pour ceux qui en doutaient encore : Patin est définitivement un expert de la mythomanie.

