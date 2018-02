Vidéo : Patrice Evra souhaite joyeux anniversaire à son père sénégalais

GALSEN221 – Pour ceux qui ne le savaient pas encore, Patrice Evra, le footballeur international français, est d’origine sénégalaise. Un pays d’origine dont il s’est davantage rapproché ces dernières années. A l’occasion de l’anniversaire de son père, qui fête ses 84 ans, la légende de Manchester United, avec qui il a notamment remporté la Ligue des champions, a souhaité ses vœux à sa manière en partageant une vidéo de son père et lui en mode « I love this game ». Il lui a également adressé un message à sa manière, toujours aussi décalée et pleine d’humour.

