Vidéo : petit moment de « délire » entre Adja Diallo et son époux Ibou Touré qui lui souhaite un joyeux anniversaire

GALSEN221 – Entre Adja Diallo et Ibou Touré, c’est l’amour fou. Et c’est peu de le dire. Les deux tourtereaux, qui attendent la naissance de leur enfant, ne loupent pas une occasion d’exprimer leur amour. A preuve, leurs commentaires sur leurs publications respectives sur le réseau social Instagram. Pour dire vrai, l’ancien mannequin et le footballeur donnent l’impression d’être des amies qui ont fini par tomber amoureux l’un de l’autre, tant leur entente est admirable (Machallah). A travers ces images, ils partagent un petit moment de délire ensemble… comme toujours. C’est le joueur qui a publié la vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa douce moitié.