(Vidéo + Photos) Carlou D honoré par la Reine et le Prince des Pays-Bas

GALSEN221 – Carlou D est actuellement en Europe où il effectue une tournée dans des pays comme la Suède ou encore la Belgique. Dans ce sens, il a joué en Italie un spectacle théâtral dans l’opéra du Sahel Bintou Waré dont il tient le rôle principal. Et, dans le public se trouvait la reine Béatrix et le Prince Constantin des Pays-Bas qui n’ont pas manqué de l’honorer. Ils l’ont ainsi félicité avant d’immortaliser le moment. Sur sa page Facebook, l’artiste a exprimé sa fierté dans un message que nous vous proposons de découvrir in extenso :

« Merci mon pays le Sénégal. Merci à ce cher public qui a toujours cru en moi. Ceci n’est pas une fin. Mais plutôt le début d’une nouvelle page de l’histoire qui continue de plus belle. De Carlou D le danseur,le rappeur,le musicien,l’artiste Auteur Compositeur. Aujourd’hui l’acteur principal du premier opéra africain de l’Afrique de l’Ouest. J’ai encore l’honneur et le plaisir de jouer cette belle histoire de l’opéra du Sahel Bintou Wéré devant la REINE BEATRICE et le PRINCE CONSTANTIN des PAYS-BAS. L’histoire continue sans tambours ni trompettes. Rendez-vous à Dakar pour mon premier opéra très bientôt au grand théâtre ».

Galsen221.com