GALSEN221 – Les femmes ont plus d’un tour dans leurs sacs et il leur suffit généralement de procéder à quelques modifications, comme un changement de coiffure, pour dévoiler une nouvelle facette de leur beauté. Actrice dans la série « Idoles », Clara ne dira pas le contraire. Une nouvelle coupe de cheveux et un make-up minutieusement ajusté nous dévoilent un tout autre aspect de son charme, tout en élégance.

