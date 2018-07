GALSEN221 – Un président français au Nigéria, c’est une grande première. Non content d’avoir réalisé cet exploit, Emmanuel Macron a poussé le bouchon un peu plus loin en se rendant dans une boite de nuit nichée dans la capitale économique du pays. A ses côtés, une légende de la musique africaine, en l’occurrence le roi du Mbalakh Youssou Ndour. Et, on peut voir à travers ces images que le chef d’Etat français a apprécié le spectacle.

