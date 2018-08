GALSEN221 – Depuis la première saison de la série “Wiri Wiri”, Jojo et Soumboulou jouent le rôle de deux personnes amoureuses. Même lorsque le scénario a complètement changé avec la deuxième saison, ils sont restés inséparables. En dehors des plateaux de tournage également, l’acteur et l’actrice entretiennent une relation assez particulière. Très proches et complices, ils n’hésitent pas à s’afficher ensemble.