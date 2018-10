GALSEN221 – Les changements se poursuivent du côté du Groupe Futurs Médias avec les nombreux départs constatés. Cette fois, c’est la Télé Futurs Médias (TFM) qui est à l’honneur. Alors que le départ de Boubacar Diallo alias Dj Boubs a été annoncé, celui-ci c’est un peu plus précisé. Et pour cause, Pape Cheikh Diallo, autre animateur vedette de la chaîne de télé, a pris sa place à la tête de l’émission « Dakar Ne Dort Pas ». Un changement qui ressemble fortement à un premier pas vers la mutation.