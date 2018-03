Vidéo : Pi fait une déclaration d’amour à Eva et la demande en mariage en Direct

GALSEN221 – Cela fait des mois que leurs fans respectifs attendaient l’annonce de leur mariage. Si on en est pas encore là, Eva de la série « Pod et Marichou » et l’animateur Pi n’en sont plus très loin puisque les deux tourtereaux se sont fiancés en direct à la télé. Après une déclaration d’amour qui en disait long sur ses intentions, Pi a pris le Sénégal comme témoin pour demander à l’actrice d’être sa fiancée. Une demande à laquelle cette dernière a bien entendu répondu de manière positive, non sans verser quelques larmes de joie car agréablement surprise comme elle l’a si bien dit.

Galsen221.com