GALSEN221 – C’est l’une des affaires les plus relayées depuis ce lundi matin. Les fans et proches d’Abiba auraient décidé de porter plainte contre l’animateur Padros après l’histoire selon laquelle celui-ci l’aurait mis enceinte. Accroché lors de la séance d’écoute du nouveau single de Wally Seck, le nouveau membre de iRadio a fait part de son amertume et de son envie de ne plus s’exprimer à ce sujet.