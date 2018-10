GALSEN221 – C’est bien connu, les acteurs des séries sénégalaises, et plus particulièrement ceux de Marodi, jouent les prolongations de leurs rôles sur les réseaux sociaux. Alors que Momo a été officiellement kidnappé dans « Pod et Marichou », Dudu, son frère sur le petit écran, a fait une vidéo pour réagir à cette annonce et déclarer qu’ils ne resteront pas les bras croisés. Egalement, il fait savoir qu’ils retournement en Côte d’Ivoire. Il ne serait donc pas étonnant de les y voir lors des épisodes à venir.