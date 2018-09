GALSEN221 – La série « Pod et Marichou » a repris ses droits depuis le weekend dernier avec la diffusion du premier épisode de la troisième saison. Au micro de nos confrères de Vibe Tv, l’acteur principal, Pod donc, revient les contours du téléfilm et les efforts fournis pour donner aux téléspectateurs et aux internautes un produit digne de ce nom. L’acteur, qui a confirmé son régime pour les besoins du tournage, réagit à la polémique autour de la secte qui fait tant réagir au Sénégal.