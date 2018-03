GALSEN221 – Pod a refait surface, lui qui avait complétement disparu depuis la fin de la deuxième saison de Pod et Marichou. Cette fois, c’est pour parler de la série « Nafi ». Sur le petit écran, Nafi et Soukey se livrent à une bataille sans merci. Et, Pod a fait son choix entre les deux actrices. Le « chéri » de Marichou et Eva a porté son choix sur la fille de Niang, au détriment de celle qui est devenue la deuxième épouse de son père.

