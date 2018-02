GALSEN221 – Betty est l’une des actrices qui symbolisent le mieux le succès fou rencontré par la deuxième saison de la série « Pod et Marichou ». En quelques épisodes, la charmante demoiselle a conquis le cœur des internautes et des téléspectateurs. De quoi se faire toute belle et partager de petites séquences avec ces nombreux fans sur Snapchat.

