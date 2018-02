Vidéo – Pod et Marichou : Sala filme Siir en train de dormir

GALSEN221 – Sala et Sir formait un couple dans la saison 1 de la série Pod et Marichou, avant de se séparer et que la miss ne se marie avec Edu Ndao. Toutefois, avec le divorce de cette dernière et, surtout, le scénario du dernier épisode, on peut s’attendre à ce qu’il se passe quelque chose entre les deux. En attendant, dans la vie de tous les jours, Siir semble avoir du mal de cumuler toutes ses activités. A preuve, il a été filmé par Sala en train de dormir, assis sur un fauteuil.

Galsen221.com