Vidéo : Pod propose à Mbaye Dosé d’échanger Bébé Sy contre Marichou

Pour les besoins d'une activité sportive, un match de football pour être plus précis, les deux acteurs Mbaye Dosé et Pod se sont retrouvés. L'occasion pour ce dernier de faire part à Mbaye de sa volonté de faire de son épouse dans la série « Wiri Wiri » sa troisième femme. Chose que Mbaye Dosé refusera en réclamant un échange. Loin d'avoir froid aux yeux et visiblement déterminé, Pod proposera de donner Marichou en échange. Une offre que le membre de la troupe Soleil Levant n'a pas acceptée, soutenant qu'il ferait part de sa décision plus tard. Hors antenne visiblement.

