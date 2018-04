GALSEN221 – Pod, acteur principal de la série « Pod et Marichou » et employé de Marodi, qui produit le célèbre téléfilm, a reçu une visite spéciale dans les locaux de la structure. En effet, l’acteur qui possède plusieurs casquettes s’est filmé en compagnie de Mandoumbé, Kombé et Deureum. L’occasion pour lui d’annoncer un événement à venir dans la capitale du Rail.

