Vidéo – Pod se livre dans un entretien : « Dama allergie goor »

GALSEN221 – Pa Oumar Diop, plus connu sous nom d’acteur qui n’est autre que ses initiales « POD », est un jeune homme brillant qui est arrivé dans le monde du cinéma par le plus grand des hasards. Sacrifiant à la traditionnelle séance d’interview que les acteurs de la série « Pod et Marichou » font avec la maison de production dont il est l’une des têtes de gondole. Ainsi, il se livre sur sa vie et son parcours, de son cursus qui ne présageait guère un tel avenir. Il parle également de la série et permet de manière générale à ses fans et aux fans du téléfilm de faire plus ample connaissance avec sa vraie personnalité.

