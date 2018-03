GALSEN221 – Pod n’est autre que l’acteur principal de la série à succès « Pod et Marichou ». Alors que cette dernière a pris les airs pour une destination inconnue, l’acteur profite lui de sa notoriété en s’offrant (malgré lui) des bains de foule. Petits et grands, hommes et femmes, tout le monde a son avis sur le « phénomène » Pod et Marichou. A preuve, ce sont de jeunes fans de la série qui ont pris l’acteur d’assaut avec pour seul but de s’approcher de lui et de le toucher.

