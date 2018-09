Ce vendredi pour célébrer son anniversaire comme il se devait, Aba No Stress a convié les acteurs de la série Pod et Marichou dans son émission le Good Vibe. L’animateur a tenté de tirer les vers du nez à ses hôtes et les a bombardé de questions sur certaines scènes de la série.

Prenant la parole, Pod l’acteur principal, a apporté des éclaircissements sur le scénario de la série et en quoi il est nécessaire de montrer certaines images dans leurs formes la plus élémentaire.