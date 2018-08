GALSEN221 – Après les deux principaux protagonistes Oustaz Makhtar Sarr et Ahmed Khalifa Niasse, sans compter l’intervention d’Iran Ndao, c’est au tour d’Oustaz Alioune Sall de se prononcer sur la polémique qui divise actuellement et qui a été créée par la série « Wiri Wiri ». En cause, la possibilité ou non pour un homme d’épouser une femme qui a été violée par son père.

Galsen221.com