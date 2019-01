Ahmed Khalifa, qui était l’invité de la chaîne 7TV, a dit tout et son contraire. Et, perdu dans ses contradictions, il a fait un aveu de taille et a clos le débat qu’il avait lui-même ouvert concernant les enfants de feu Sidy Lamine. « Sidy Lamine NIASS a eu deux filles comme premiers enfants. Quand il est venu m’en parler, disant qu’il voulait vraiment avoir un garçon, je lui ai alors conseillé de se rendre en Mauritanie auprès de Cheikh Mouhamed Hafiz qui était le marabout de tous les tidianes du Sénégal (…) Je lui ai demandé d’y aller, de jeûner trois jours, de se recueillir sur sa tombe et de prier pour avoir un garçon qu’il baptiserait ensuite en son nom. C’est ce qui explique qu’il a donné le nom de Cheikh Mouhamed Hafiz à son fils Cheikh NIASS», a déclaré Ahmed Khalifa NIASS qui reconnait explicitement que le fils-ainé que le fondateur Président directeur-général du groupe Walfadjri a tardé à avoir s’appelle Cheikh Mouhamed Hafiz.

