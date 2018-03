GALSEN221 – Victime de moqueries sur son supposé « Xessal » raté, Aïssatou Diop Fall a fini par prouver à ses détracteurs qu’elle a effectivement arrêté la dépigmentation et que son visage et ses mains, au cœur de la polémique, sont de la même couleur. Mais, elle peut compter sur le soutien de ses amis et confrères à l’image de Cheikh Ndiaye « Jojo » qui n’a pas hésité à prendre sa défense et à se prononcer sur les faits.

