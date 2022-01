(Vidéo) Polémique tenue maçonnique , les éclaircissements d’Ahmed Khalifa Niass «Li ma sol ni dou»

Au Sénégal beaucoup de gens accusent Akhmed Khalifa Niass d’être un Franc Maçon. Comme on le sait au SÉnégal les rumeurs se répandent à la vitesse de la lumière. Tout d’abord il est important de définir ce qu’est la franc maçonnerie.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Le terme franc-maçonnerie désigne un ensemble d’espaces de sociabilité sélectifs qui recrutent leurs membres par cooptation et pratiquent des rites initiatiques se référant à un secret maçonnique et à l’art de bâtir. Formée de phénomènes historiques et sociaux très divers, elle semble apparaître en 1598 en Écosse (Statuts Schaw), puis en Angleterre au xviie siècle. Elle se décrit, suivant les époques, les pays et les formes, comme une « association essentiellement philosophique et philanthropique », comme un « système de morale illustré par des symboles » ou comme un « ordre initiatique ». Organisée en obédiences depuis 1717 à Londres, la franc-maçonnerie dite « spéculative » — c’est-à-dire philosophique — fait référence aux Anciens devoirs de la « maçonnerie » dite « opérative » anglaise formée par les corporations de bâtisseurs. Elle puise ses sources dans un ensemble de textes fondateurs rédigés entre les xive et xviiie siècles.

Elle prodigue un enseignement progressif à l’aide de symboles et de rituels. Elle encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l’humanité, tout en laissant à chacun le soin d’interpréter ses textes. Sa vocation se veut universelle, bien que ses pratiques et ses modes d’organisation soient extrêmement variables selon les pays et les époques. Elle s’est structurée au fil des siècles autour d’un grand nombre de rites et de traditions, ce qui a entraîné la création d’une multitude d’obédiences, qui ne se reconnaissent pas toutes entre elles. Elle a toujours fait l’objet de nombreuses critiques et dénonciations, aux motifs très variables selon les époques et les pays. Une discipline d’étude et de réflexion porte sur la franc-maçonnerie : la maçonnologie.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dans cette vidéo Ahmed Khalifa Niasse explique la provenance de la tenue qu’il a porté après avoir fait l’éloge de son frère sidy Lamine Niasse ainsi que du fils de ce dernier.

Advertisement. Scroll to continue reading.