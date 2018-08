Vidéo: Pour souhaiter joyeux anniversaire à sa femme de plus de 100 kilos il décide de la soulever

L’amour donne des ailes, dit l’expression. On suppose évidemment qu’elle doit être prise au sens imagé. Mais il arrive parfois qu’elle se vérifie dans les faits. Une anecdote en atteste. Elle est rigoureusement authentique et nous a été racontée par un spécialiste du 400 m haies, bien connu dans les milieux de l’athlétisme et même de la course sur route. Un jour, il est nettement battu par un adversaire d’ordinaire moins fort que lui. Il va le voir à la fin de la course et lui dit : “Ben alors, qu’est-ce qui te prend de courir si vite ? Tu ne devineras jamais. Je suis amoureux !”

