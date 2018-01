Vidéo – « Prolongation » de Wiri Wiri : Jojo tente de tuer Père Zora

GALSEN221 – Wiri Wiri a fait vibrer le cœur des sénégalais pendant fort longtemps avant de finalement toucher à sa fin, rendant ainsi triste les innombrables fans de la série. Parmi les acteurs qui attiraient le plus l’attention du public, on retrouve Jojo et Père Zora. A chacune des séquences à travers lesquelles on pouvait les voir ensemble, c’était le suspens garanti. Aujourd’hui, cette vidéo vient nous rappeler la haine qui existait entre Cheikh Ndiaye alias Jojo dans le téléfilm et Père Zora. Au risque de réveiller la nostalgie de certaines personnes qui regrettent toujours la fin tragique de la série en espérant, un jour, voir une suite sortir de terre.

